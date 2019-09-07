Космос
РИА НовостиРобот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос". Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
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Транспорт
МВД предложило новые правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Происшествия
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу вечером на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах.
ТАСС 16:52
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Баскетбол
Сборная России уступила Польше на Кубке мира
Сборная России потерпела поражение в матче второго группового этапа Кубка мира со сборной Польши.
Чемпионат 06:09
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Музыка
«Аквариум International» и музыканты из разных стран выступят на фестивале в Петербурге
Группа "Аквариум International" и музыканты из Великобритании, Палестины, России и Финляндии выступят в субботу вечером на фестивале "Части света" в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении организаторов на сайте события.
ТАСС 17:24
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском 13:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Австрия разгромила Латвию, Словения обыграла Польшу в отборе Евро-2020
Сегодня состоялись три матча в группе G отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020.
Sport24.ru 16:57
Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Космос
В системе «Бэйдоу» на орбите находится 39 спутников
В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников.
РИА Новости вчера в 08:53
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика
Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный
Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам.
Российская газета 09:46
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Транспорт
В Петербурге к новой станции метро пустят автобусы
Новые станции петербургского метрополитена, которые сегодня открываются для работы в тестовом режиме, будут полностью вписаны в транспортную инфраструктуру города.
Российская газета вчера в 03:39
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru 10:56
Здоровье
В первые недели жизни малыша поездки в авто нежелательны
MedikForum.ru 06:54
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
Газета.Ru 04:28
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50