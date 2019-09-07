Космос
ТК ЗвездаРобот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе. Федор стал первым роботом, побывавшим на МКС. Он отправился на станцию 22 августа и пристыковался к ней через пять суток со второго раза.
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Политика
Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
ФАН 09:06
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
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Политика
Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году
RT на русском 09:55
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Трое вандалов сломали липы, посаженные на проспекте Ленина
Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика
Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву.
ТК Звезда 05:11
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Армия и оружие
Ливийцы протестуют против вмешательства Парижа в гражданскую войну
На протяжении долгого времени в Ливии, где идет гражданская война, многие выражают недовольство из-за вмешательства США и Франции во внутренние дела страны.
iReactor 06:05
Армия и оружие
Новейший тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Корабль зашел в порт, который считается основной базой Черноморского флота Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов" зашел в порт Севастополя, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 05:42
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Единоборства
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Транспорт
Выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 открыт только для входа.
ТАСС 09:40
Политика
Косачев считает обмен между Москвой и Киевом первым шагом к диалогу
Ранее Россия и Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами передали друг другу по 35 граждан.
Парламентская газета 07:00
Политика
Международные эксперты оценили подготовку Петербурга к выборам
Международные эксперты оценивают подготовку Петербурга к выборам в единый день голосования.
ФАН 08:10
Происшествия
В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов
Аргументы недели вчера в 15:58
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском вчера в 01:45
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
На КАД произошла массовая авария
ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Петербургский дневник 08:12