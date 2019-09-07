Космос

ТК ЗвездаТК ЗвездаРобот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе. Федор стал первым роботом, побывавшим на МКС. Он отправился на станцию 22 августа и пристыковался к ней через пять суток со второго раза.
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Робот «Федор» вернулся на Землю

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