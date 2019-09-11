Космос
3DNewsРобот Фёдор пройдёт дальнейшие испытания на Земле
Дальнейшая судьба робота Фёдора будет определена после проведения серии наземных экспериментов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от разработчика машины — НПО «Андроидная техника».
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с чего всё началось
Послеполетные испытания робота "Федора" (Skybot F-850) начнутся в среду в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.ТАССвчера в 17:16
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Происшествия
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Вести.Ru 05:57
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Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Политика
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Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
ИА Новороссия 03:46
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
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Известия 02:54
Политика
Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Комсомольская правда 04:54
Происшествия
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
РИА Новости 06:55
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Гаджеты
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Футбол
Делегация УЕФА высоко оценила готовность Петербурга к Евро-2020
Мойка78 вчера в 12:52
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Космос
Робот «Федор» в космос больше не полетит
Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
Капитал страны 04:35
Политика
Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости объяснила, с чем могут быть связаны сообщения в СМИ якобы о ее причастности к секте царебожников.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
Экспресс газета вчера в 14:00
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Происшествия
Суд оштрафовал парламентария Бурятии за участие в незаконном митинге
Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, участвовавшему 9 сентября в несанкционированном митинге несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ.
ТАСС 04:38
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Экономика
МКБ подключился к Системе быстрых платежей
Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП).
Банки.ру 05:09
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48