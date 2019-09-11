Космос

3DNews3DNewsРобот Фёдор пройдёт дальнейшие испытания на Земле

Дальнейшая судьба робота Фёдора будет определена после проведения серии наземных экспериментов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от разработчика машины — НПО «Андроидная техника».
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с чего всё началось

Испытания робота «Федора» после полета начнутся 11 сентября

Послеполетные испытания робота "Федора" (Skybot F-850) начнутся в среду в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.
ТАССвчера в 17:16

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Дальнейшую судьбу робота «Федора» решат после испытаний на Земле

ТАССвчера в 18:05

Разработчики «Федора» довольны полетом робота на МКС

РЕН ТВвчера в 20:09

«Федора» решили больше не отправлять в космос

Взгляд.рувчера в 18:46

Испытания вернувшегося с орбиты робота «Фёдора» начнутся 11 сентября

Life.ruвчера в 19:28

Разработчик «Федора» рассказал о судьбе робота

Газета.Ruвчера в 20:19

Федор больше не сможет полететь в космос

Вести.Ruвчера в 23:31

Разработчик робота «Федора» рассказал, что ждет его в будущем

Телеканал 360°вчера в 22:54
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

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Газета.Ru 06:39
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Политика

На Украине назначен новый военный прокурор

Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
ИА Новороссия 03:46
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве

«Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:55
Политика

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика

Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Комсомольская правда 04:54
Происшествия

В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри

Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
РИА Новости 06:55
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9

Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Футбол

Делегация УЕФА высоко оценила готовность Петербурга к Евро-2020

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Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Происшествия

Человек погиб под колесами поезда в московском метро

Газета.Ru 05:01
Космос

Робот «Федор» в космос больше не полетит

Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
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Политика

Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости объяснила, с чем могут быть связаны сообщения в СМИ якобы о ее причастности к секте царебожников.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес

Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа

Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
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Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика

В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

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Происшествия

Суд оштрафовал парламентария Бурятии за участие в незаконном митинге

Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, участвовавшему 9 сентября в несанкционированном митинге несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ.
ТАСС 04:38
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Экономика

МКБ подключился к Системе быстрых платежей

Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП).
Банки.ру 05:09
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В Civilization VI появился режим королевской битвы

Gmbox.ru 04:10
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Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
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