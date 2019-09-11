Послеполетные испытания робота "Федора" (Skybot F-850) начнутся в среду в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

с чего всё началось

Дальнейшая судьба робота Фёдора будет определена после проведения серии наземных экспериментов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от разработчика машины — НПО «Андроидная техника».

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Политика Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.

Политика На Украине назначен новый военный прокурор Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в Москве «Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Политика В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Политика Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Происшествия В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Гаджеты Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9 Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Космос Робот «Федор» в космос больше не полетит Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.

Политика Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости объяснила, с чем могут быть связаны сообщения в СМИ якобы о ее причастности к секте царебожников.

Шоу-бизнес Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Политика В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.

Происшествия Суд оштрафовал парламентария Бурятии за участие в незаконном митинге Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, участвовавшему 9 сентября в несанкционированном митинге несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.