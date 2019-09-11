Судьба робота "Федора" (Skybot F-850) будет определена после проведения тестовых испытаний в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", куда он был доставлен во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

с чего всё началось

Дальнейшая судьба робота Фёдора будет определена после проведения серии наземных экспериментов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от разработчика машины — НПО «Андроидная техника».

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