Космос
3DNewsРобот Фёдор пройдёт дальнейшие испытания на Земле
Дальнейшая судьба робота Фёдора будет определена после проведения серии наземных экспериментов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от разработчика машины — НПО «Андроидная техника».
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с чего всё началось
Судьба робота "Федора" (Skybot F-850) будет определена после проведения тестовых испытаний в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", куда он был доставлен во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.ТАССвчера в 18:05
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