Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРодителей девочки, которая 5 лет прожила в больнице, объявили в розыск

Родители наняли аж троих адвокатов. Тут же в процессе соцработники из трех отделений органов опеки и попечительства - Юго-Западного (где клиника), Северного (где фактически живет семья) и ЦАО (где прописаны родители).
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