Общество

Вести.RuВести.RuРодителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой. Однако родители считают, что ребенок болен и настаивают на его лечении.
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Анна Кузнецова
По сути, это можно сравнить ситуацию с теми детьми, которых мы вывозили из тюрем. Ситуация несравненно лучше, но все же. Пока не подан иск о лишении родительских прав, у родителей есть возможность одуматься.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельMockva.ru 12:13
с чего всё началось
Ранее в расследовании Катерины Гордеевой, опубликованном на сайте "Медузы
", сообщалось, что родившаяся в 2014 году в этой клинике девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных.
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