с чего всё началось

По сути, это можно сравнить ситуацию с теми детьми, которых мы вывозили из тюрем. Ситуация несравненно лучше, но все же. Пока не подан иск о лишении родительских прав, у родителей есть возможность одуматься.

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой. Однако родители считают, что ребенок болен и настаивают на его лечении.

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

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