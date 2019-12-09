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Вести.RuРодителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой. Однако родители считают, что ребенок болен и настаивают на его лечении.
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По сути, это можно сравнить ситуацию с теми детьми, которых мы вывозили из тюрем. Ситуация несравненно лучше, но все же. Пока не подан иск о лишении родительских прав, у родителей есть возможность одуматься.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельMockva.ru 12:13
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