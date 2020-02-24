с чего всё началось

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

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