Общество

Газета.RuГазета.RuРодителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Читать в источнике
Комментировать413
с чего всё началось
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект
, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями.
Российская газета24 февраля в 10:00

Подробнее о событии

За хамство учителям предложили штрафовать родителей школьников

Телеканал 360°вчера в 19:26

Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Lenta.ruвчера в 17:07

В Совфеде оценили предложение ужесточить наказание за насилие против учителя

RT на русскомвчера в 12:41

Слово учителю — закон: можно ли заставить родителей детей-хулиганов раскошелиться за хамство

Известиявчера в 16:02

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

РИА Новостивчера в 10:38

В профсоюзе предложили ужесточить ответственность за оскорбление учителей

ТАССвчера в 07:38

Домашнее назидание

Российская газета24 февраля в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество

Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Настасья Шубская ждут второго ребенка

26-летняя Настасья Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она станет мамой во второй раз.
StarHit.ru 24 февраля в 14:45
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины

Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01:06
Космос

Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов

Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
iReactor 22 февраля в 22:11
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи

Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море.
RT на русском 01:02
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ

RT на русском вчера в 23:56
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия вчера в 13:18
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru вчера в 02:12
Гаджеты

Спойлер дня: злодеи в голливудских фильмах не могут пользоваться iPhone

Оказывается, Apple перед началом съемок изучает сценарий и запрещает использовать смартфоны iPhone плохим парням, то есть злодеям и любым другим отрицательным персонажам.
iXBT.com 00:40
Общество

Врачи назвали подходящие начинки для блинов

Известия 00:22
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru вчера в 09:49
Спорт

Александр Большунов проиграл «Ски Тур» из-за лыж

Катастрофой для сборной России оказался последний, 6-й этап скандинавского «Ски Тура», проходивший в норвежском Тронхейме в виде гонки преследования.
Спорт день за днем 23 февраля в 08:47
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

Все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции стали известны 25 февраля по завершении игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна вчера в 14:42
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Происшествия

В Иркутске 14 школ получили письма с угрозами

РИА Новости 00:56
Киберспорт

Valve рассказала подробности о новом сезоне DPC и региональных лигах

После TI10 Dota Pro Circuit представит новую систему соревновательной Dota 2. Она разделит год на три сезона и распределит команды по шести региональным лигам.
CyberSport.ru 00:42
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма 23 февраля в 07:35
Кино

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Kinonews.ru вчера в 17:07
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Космос

NASA назвала дату следующего запуска грузового корабля Dragon к МКС

REGNUM вчера в 15:58
Общество

Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве

Ведомости вчера в 14:04
Авто

Эллисон рассказал об основных изменениях в новом болиде «Мерседеса»

Эллисон отметил, что основные изменения коснулись передней подвески, двигателя и задней подвески, редизайн которой он назвал «авантюрным».
Чемпионат 23 февраля в 15:59
Происшествия

Суд принял решение по иску экс-главного следователя Новосибирска

«В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене заключения служебной проверки, признании незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности — отказать», — говорится в решении суда.
РБК Новосибирск вчера в 20:47
Экономика

Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»

Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
РИА Новости 01:11
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
Газета.Ru вчера в 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное