Общество

Газета.RuГазета.RuРодителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
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с чего всё началось
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект
, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями.
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