с чего всё началось

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общество В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Общество Россияне стали экономить на продуктах Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.

Культура Дочь Рамзана Кадырова представит модную коллекцию Firdaws в Париже Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат представит новую коллекцию модного дома Firdaws. Показ пройдет 25 февраля в отеле Le Marois в Париже.

Здоровье Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран "По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Политика «Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Общество Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 9 октября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака О важности завтрака рассказала Nation News профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Общество В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.