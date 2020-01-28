Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники. Об этом заявила представитель клиники "Мать и дитя" в Пресненском суде Москвы, где во вторник в открытом режиме рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей.

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

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