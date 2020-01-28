Общество
ТАССРодителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники. Об этом заявила представитель клиники "Мать и дитя" в Пресненском суде Москвы, где во вторник в открытом режиме рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей.
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В Сети появились качественные рендеры iPhone 12
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Здоровье
Китайскую студентку в Саратове подвергли проверке из-за коронавируса
В Саратове сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку студентки, прибывшей из Китая, у которой нашли признаки заболевания.
Политика
В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Преимущественным путем заражения остается воздушно-капельный.
Политика
Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Происшествия
В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации
Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Энергетика
«Северный поток – 2» достроит российская сторона
Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Политика
В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Футбол
Дин Смит прокомментировал предстоящий матч «Астон Виллы» с «Лестером»
Наставник «Астон Виллы» Дин Смит высказался о предстоящем домашнем матче против «Лестера» в полуфинале Кубка Лиги.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Культура
В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова
Актёра вспомнят друзья и коллеги Сегодня, 27 января в московском театре "Ленком Марка Захарова" состоится вечер памяти Николая Караченцова.
Происшествия
В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку
Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Экономика
Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA
По данным агентства, PDVSA предлагает иностранным компаниям — участникам совместных проектов рассмотреть возможность новых инвестиций в страну, и, если предложение Мадуро будет принято, эти компании будут рассчитывать на долю в прибыли венесуэльской корпорации.
Политика
Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Футбол
Журналист Карпов рассказал, что Умярова пытались купить у «Чертаново» ЦСКА и «Уфа»
Журналист Иван Карпов рассказал, что год назад хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров год назад мог оказаться в другой команде.