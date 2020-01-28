Общество

ТАССТАССРодителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники. Об этом заявила представитель клиники "Мать и дитя" в Пресненском суде Москвы, где во вторник в открытом режиме рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в больнице пять лет, рассмотрят 5 февраля

Интерфакс06:45

Родители девочки, пять лет прожившей в больнице, не пришли в суд

REGNUM03:38

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

ТАСС04:36

ФССП объявила в розыск родителей девочки, пять лет живущей в медцентре

РИА Новости03:58

Родителей девочки, живущей пять лет в московской клинике, объявили в розыск

Коммерсантъ05:31

Мать находящейся пять лет в клинике девочки будет лично участвовать в рассмотрении иска

Агентство Москва05:34

Суд Москвы рассматривает иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые 5 лет не забирают ребенка из клиники

Эхо Москвы02:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Гаджеты

В Сети появились качественные рендеры iPhone 12

NewInform 05:27
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
REGNUM 06:46
Здоровье

Китайскую студентку в Саратове подвергли проверке из-за коронавируса

В Саратове сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку студентки, прибывшей из Китая, у которой нашли признаки заболевания.
Четвертая Власть 02:33
Политика

В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
RT на русском 04:20
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Преимущественным путем заражения остается воздушно-капельный.
Piter.tv 05:02
Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Профиль 05:50
Происшествия

В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Российская газета 06:41
Энергетика

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной.
Известия 04:25
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Политика

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
РБК 06:51
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru 25 января в 06:33
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Футбол

Дин Смит прокомментировал предстоящий матч «Астон Виллы» с «Лестером»

Наставник «Астон Виллы» Дин Смит высказался о предстоящем домашнем матче против «Лестера» в полуфинале Кубка Лиги.
Soccer.ru вчера в 11:27
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 06:22
Музыка

Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»

Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Life.ru 26 января в 22:07
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Культура

В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова

Актёра вспомнят друзья и коллеги Сегодня, 27 января в московском театре "Ленком Марка Захарова" состоится вечер памяти Николая Караченцова.
Inc-news.ru вчера в 08:30
Происшествия

В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку

Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Газета.Ru 05:13
Экономика

Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA

По данным агентства, PDVSA предлагает иностранным компаниям — участникам совместных проектов рассмотреть возможность новых инвестиций в страну, и, если предложение Мадуро будет принято, эти компании будут рассчитывать на долю в прибыли венесуэльской корпорации.
РБК 04:25
Политика

Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим

Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Футбол

Журналист Карпов рассказал, что Умярова пытались купить у «Чертаново» ЦСКА и «Уфа»

Журналист Иван Карпов рассказал, что год назад хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров год назад мог оказаться в другой команде.
Bookmaker-ratings.ru 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное