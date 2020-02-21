с чего всё началось

Ранее интернет-издание «Медуза» писало, что девушку убили фигуранты так называемого «Пензенского дела». Этим утром сотрудники уголовного розыска Пензенской области приехали к Татьяне и Сергею Левченко и опросили в связи с некими новыми обстоятельствами.

Политика Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».

Экономика ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.

Энергетика Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Происшествия В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Экономика Пенсионеров ждет очень большое повышение пенсий Российских пенсионеров в ближайшие годы ждет очень большое повышение пенсий, индексация значительно превысит уровень инфляции.

Теннис Теннисистка Шарапова завершила карьеру Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

Экономика В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Общество Россия продлит ограничения по коронавирусу до 1 апреля Все ограничения, введённые в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Политика Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.

Общество Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.