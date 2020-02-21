Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыРодителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет

Ранее интернет-издание «Медуза» писало, что девушку убили фигуранты так называемого «Пензенского дела». Этим утром сотрудники уголовного розыска Пензенской области приехали к Татьяне и Сергею Левченко и опросили в связи с некими новыми обстоятельствами.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
При этом родители ссылаются на расследование
 «Медузы», в котором говорилось о возможной причастности к убийству юноши и девушки некоторых из фигурантов дела «Сети», замешанных также в торговле наркотиками.
РБК08:03

Подробнее о событии

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко. Издание «Медуза» выдвинуло версию о причастности к нему фигурантов дела «Сети»*

7х716:37

«Дело „Сети“»: родители пропавшей в Пензе девушки обратились в прокуратуру

Znak.com08:12

В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством

РБК09:11

Фигуранты пензенского дела «Сети» могут быть причастны к убийству студентки

Smi58.ru08:18

Родители пропавшей Екатерины Левченко требуют возбуждения уголовного дела после расследования «Медузы» о фигурантах дела «Сети»

Фонтанка.Ру09:12

Родители пропавшей жительницы Пензы попросили прокуратуру проверить информацию «Медузы» о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к ее убийству

Новая газета07:48

Родители пропавшей Екатерины Левченко попросили прокуратуру проверить фигурантов дела «Сети» на причастность к ее убийству

Дождь07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Политика

Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает

Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».
REGNUM 03:51
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 10:48
Политика

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Lenta.ru 05:10
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Газета.Ru 17:16
Футбол

«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы

Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Sport24.ru 14:05
Энергетика

Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
REGNUM 04:56
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Происшествия

В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:38
Экономика

Пенсионеров ждет очень большое повышение пенсий

Российских пенсионеров в ближайшие годы ждет очень большое повышение пенсий, индексация значительно превысит уровень инфляции.
Primpress.ru 13:30
Кино

Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Live24 07:41
Происшествия

SSJ 100 экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Самолет SSJ 100 экстренно сел в Шереметьево. По данным «РИА Новости», такое решение приняли из-за вибрации двигателя.
Коммерсантъ 11:52
Футбол

Гвардиола опять всех запутал, но победил Зидана в Лиге чемпионов

МК-Спорт 17:05
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии организации SportsAid в дешевом наряде из масс-маркета. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 12:50
Экономика

В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики

По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона.
Известия вчера в 11:29
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Политика

Песков рассказал о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву

Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
REGNUM 04:37
Общество

Россия продлит ограничения по коронавирусу до 1 апреля

Все ограничения, введённые в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
News.ru 08:40
Экономика

Почетными гражданами в Южно-Курильском районе стали 9 человек

Сахалин.Инфо 17:03
Происшествия

Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени

Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Известия 08:09
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
REGNUM вчера в 09:42
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
РИА Новости 16:16
Общество

Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича

Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Московский Комсомолец 18:07
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 24 февраля в 08:00
Игры

В библиотеку PS Plus добавят Shadow of the Colossus и Sonic Forces

CyberSport.ru 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное