с чего всё началось

Останки молодого человека пропавшей Артёма Дорофеева, который исчез вместе с ней, нашли в минувшем ноябре в Рязанской области. По данным из публикации «Медузы» Дорофеев и Левченко были убиты по указанию Дмитрия Пчелинцева, который в начале месяца получил восемнадцать лет колонии.

Хоккей Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки Панарин оказался седьмым хоккеистом в истории команды, у которого на счету две десятиматчевые результативные серии в течение одного сезона.

Общество В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Гаджеты 5G-смартфон Hisense F50 построен на платформе Unisoc Компания Hisense анонсировала свой первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G): аппарат получил лаконичное обозначение F50.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Политика Мухаметшин пожаловался Путину на программу «Пусть говорят» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин передал президенту России Владимиру Путину жалобы учителей на программу «Пусть говорят» на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Политика Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.