Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыРодителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет

Останки молодого человека пропавшей Артёма Дорофеева, который исчез вместе с ней, нашли в минувшем ноябре в Рязанской области. По данным из публикации «Медузы» Дорофеев и Левченко были убиты по указанию Дмитрия Пчелинцева, который в начале месяца получил восемнадцать лет колонии.
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с чего всё началось
При этом родители ссылаются на расследование
 «Медузы», в котором говорилось о возможной причастности к убийству юноши и девушки некоторых из фигурантов дела «Сети», замешанных также в торговле наркотиками.
РБК08:03

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Фигуранты пензенского дела «Сети» могут быть причастны к убийству студентки

Smi58.ru08:18

Родители пропавшей Екатерины Левченко требуют возбуждения уголовного дела после расследования «Медузы» о фигурантах дела «Сети»

Фонтанка.Ру09:12

В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством

РБК09:11

Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет

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С сайтов управлений СК пропали сообщения о найденном трупе, упомянутые в расследовании о фигурантах дела «Сети»

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«Дело „Сети“»: родители пропавшей в Пензе девушки обратились в прокуратуру

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Родители пропавшей жительницы Пензы попросили прокуратуру проверить информацию «Медузы» о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к ее убийству

Новая газета07:48
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