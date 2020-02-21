Происшествия
Эхо МосквыРодителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
Останки молодого человека пропавшей Артёма Дорофеева, который исчез вместе с ней, нашли в минувшем ноябре в Рязанской области. По данным из публикации «Медузы» Дорофеев и Левченко были убиты по указанию Дмитрия Пчелинцева, который в начале месяца получил восемнадцать лет колонии.
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с чего всё началось
При этом родители ссылаются на расследование «Медузы», в котором говорилось о возможной причастности к убийству юноши и девушки некоторых из фигурантов дела «Сети», замешанных также в торговле наркотиками.РБК08:03
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Общество
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Шоу-бизнес
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