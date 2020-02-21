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Эхо МосквыРодителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
Ранее интернет-издание «Медуза» писало, что девушку убили фигуранты так называемого «Пензенского дела». Этим утром сотрудники уголовного розыска Пензенской области приехали к Татьяне и Сергею Левченко и опросили в связи с некими новыми обстоятельствами.
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с чего всё началось
При этом родители ссылаются на расследование «Медузы», в котором говорилось о возможной причастности к убийству юноши и девушки некоторых из фигурантов дела «Сети», замешанных также в торговле наркотиками.РБК08:03
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