с чего всё началось

Ранее интернет-издание «Медуза» писало, что девушку убили фигуранты так называемого «Пензенского дела». Этим утром сотрудники уголовного розыска Пензенской области приехали к Татьяне и Сергею Левченко и опросили в связи с некими новыми обстоятельствами.

Политика Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Религия Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.

Политика Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма Владимир Зеленский учредил на Украине День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, новый праздник будут ежегодно отмечать 26 февраля.

Теннис Теннисистка Шарапова завершила карьеру Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

Космос Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

Происшествия Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Мужчина пытался поджечь себя у офиса президента Украины Неизвестный пытался поджечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга против медицинской реформы.

Наука Квантовая диффузия нарушила классический закон Аррениуса Считается, что для всех атомов тяжелее водорода и гелия подобное может происходить только за счет термической активации, а предсказание темпа возникающих движений можно сделать на основе классического закона Аррениуса.

Здоровье Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Италию 26 февраля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации россиянам избегать поездок в Италию, Южную Корею и Иран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Армия и оружие Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России «Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.