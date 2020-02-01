с чего всё началось

Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями. Например, за оскорбление педагога могут назначить штраф до пяти тысяч рублей.

Политика В Раде заявили о равном приоритете Крыма и Донбасса для Украины Вопросы возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса равнозначны для Украины, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Армия и оружие Россия призывает усилить тезис о невозможности победить в ядерной войне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает Вашингтону подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева - Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская ждут второго ребенка Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.

Политика Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.

Общество Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в тяжелом состоянии с места происшествия госпитализирован мужчина, чуть лучше состояние у пострадавшей женщины.

Гаджеты Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.

Игры Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).

Экономика Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».