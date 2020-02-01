Общество
АТВмедиаРодителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями. Например, за оскорбление педагога могут назначить штраф до пяти тысяч рублей.
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с чего всё началось
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями.Российская газетавчера в 10:00
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