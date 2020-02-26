В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.

с чего всё началось

Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

Шоу-бизнес Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.

Общество Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.

Политика В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией» Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Биатлон Доказательные выступления: чего ждать от российских биатлонистов на ЧЕ Правда, в последние два года явного доминирования не было ни у одной сборной — в 2018 году мы уступили Франции и Украине, завоевав лишь одно золото в восьми гонках, а на прошлом ЧЕ остались позади шведской команды во главе с олимпийской чемпионкой Ханной Оберг.

Экономика Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.

Общество Гульнара Каримова предложила $686 млн в обмен на свободу Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.

Экономика Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.

Здоровье Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Происшествия Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».

Гаджеты ЕС предполагает сделать съемными аккумуляторы в смартфонах ЕС планирует устранить ограничения на несъемные батареи. Производители будут вынуждены делать батареи в смартфонах легко заменяемыми.

Общество Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Происшествия Американского студента обвинили в нападении на полицейского в Москве Головинский суд Москвы в марте рассмотрит уголовное дело против американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом прошлого года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.