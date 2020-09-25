Родители назвали недостатки дистанционного обучения
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Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения в ходе опроса. По мнению родителей школьников, среди серьезных недостатков оказались низкое качество интернет-соединения и недостаток внимания от учителей для всех учеников.В источнике
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