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Невские Новости
Невские Новости

Родители назвали недостатки дистанционного обучения

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения в ходе опроса. По мнению родителей школьников, среди серьезных недостатков оказались низкое качество интернет-соединения и недостаток внимания от учителей для всех учеников.В источнике
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Коммерсантъ

Родители школьников заявили о росте неравенства из-за дистанционной учебы

Коммерсантъ02:31
РИА Новости

Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения

РИА Новости02:05
РБК

Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников

РБК00:00
Lenta.ru

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Lenta.ru00:25
Комсомольская правда

Россияне перечислили главные недостатки дистанционного обучения

Комсомольская правда00:13
RT на русском

Россияне назвали главные недостатки дистанционного обучения

RT на русском01:44
ТАСС

Россияне назвали основные недостатки дистанционного обучения

ТАСС23:05

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» прошли ночные боевые стрельбы экипажей танков Т-72Б3 отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Глас Народа06:35