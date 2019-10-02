Происшествия
Газета.RuРодители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что групповое изнасилование произошло по предварительному сговору.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Гуф признался, что восемь раз лежал в психбольнице
Обострения случались у рэпера как раз перед днем рождения. Гуф дал откровенное интервью Ксении Собчак.
Lisa.ru 13:30
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Хоккей
Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)
RT на русском 14:34
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Происшествия
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда
Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
Происшествия
Стало известно о восьми пострадавших в ДТП на Волхонском шоссе
Как пишет ТАСС, в аварии пострадали восемь человек.
Телеканал Санкт-Петербург 02:46
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57
Здоровье
Секреты долголетия раскрыл доктор Мясников
Соловей.Инфо 04:35
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Футбол
Победы над «Барселоной» и «Реалом». Как россияне играли с клубами Испании
Команда Олега Романцева начала турнир с выездной победы в Австрии 2:0. Но к матчу с «Реалом», который приехал в Москву в боевом составе, подходила в статусе аутсайдера: в 1990-е годы российские клубы редко обыгрывали европейских грандов, каждый успех воспринимался как сенсация.
РБК вчера в 07:07
Авто
Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, обновленный Renault Kwid стал практически полной копией концептуального City K-ZE, показанного весной текущего года: на это указывают такой же передок (за исключением формы решетки радатора и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Тарантас Ньюс вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10