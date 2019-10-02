Происшествия

Газета.RuГазета.RuРодители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что групповое изнасилование произошло по предварительному сговору.
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Брянские родители с друзьями надругались над несовершеннолетней дочерью

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