Происшествия

Газета.RuГазета.RuРодители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что групповое изнасилование произошло по предварительному сговору.
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Брянские родители с друзьями надругались над несовершеннолетней дочерью

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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru09:52

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

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В сентябре Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
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В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

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Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
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Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
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Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

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СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
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Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России

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Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.
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