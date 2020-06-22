Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда. Об этом 22 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

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