Происшествия
REGNUMРодители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда. Об этом 22 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
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Родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко не будут заявлять гражданский иск к историку Соколову
Петербургский дневник08:55
Родители убитой Анастасии Ещенко не будут заявлять гражданский иск к Олегу Соколову
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