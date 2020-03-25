Коронавирус

Кривое-зеркало.руКривое-зеркало.руРодителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.
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Полиция назвала фейком сообщения об облаве на детей в регионах

Российская газета07:20

Запрет для школьников Уфы выходить из дома без родителей оказался фейком

Газета Республика Башкортостанвчера в 03:46

«Если детей обнаружат в магазинах и на улицах, накажут родителей». Полиция Петербурга призвала не верить фейкам из родительских чатов

Фонтанка.Ру05:59

Курская полиция не будет ловить подростков

Kurskcity.ru05:59

В Уфе в мессенджерах рассылают фейки о штрафах за нахождение детей в школах и магазинах

Молодежная газета (Уфа)вчера в 06:15

Штрафы за детей на улице: В Сети распространяется информация о принудительной изоляции детей в Уфе

UfaTime.ruвчера в 05:33

На Кубани полиция назвала сообщения о наказании родителей фейком

РИА Новости06:25
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Общество

Жительница Казахстана умерла от коронавируса

Нур-Султан, 26 марта 2020, 17:46 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом нового типа впервые зарегистрирован в Казахстане, сообщил 26 марта журналистам казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
REGNUM 10:46
Футбол

Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть

Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
РИА Новости 10:26
Экономика

Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Городовой 00:47
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Клопс вчера в 09:30
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Piter.tv 08:06
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Московская перспектива 05:19
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
Происшествия

На западе Украины женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Отмечается, что 23 марта женщина самолетом вернулась из Брюсселя.
Украина.ру 10:18
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Авто

Петербургский завод Hyundai приостановит производство

Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:04
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек

В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Газета.Ru 09:34
Происшествия

В Астраханской области выявили первого заболевшего коронавирусом

Как сообщает пресс-служба минздрава области, это первый случай коронавируса в регионе.
Российская газета 09:40
Политика

Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу

Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
НТВ 10:15
Общество

Работающая в Италии русский врач обратилась к россиянам в связи с коронавирусом

Анестезиолог из итальянского Римини Ирина Шлычкова обратилась к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика сегодня 08:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально

Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Megaobzor.com 10:03
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 10:38
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 03:55
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
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