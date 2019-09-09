Экономика
Газета.RuРодительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.
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Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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