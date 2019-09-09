Экономика

Газета.RuГазета.RuРодительские пособия вырастут в России

Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

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На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

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ТК Звездавчера в 21:06

Родительские пособия вырастут в России

News.ruвчера в 21:44

Родительские пособия на первого ребенка хотят увеличить

Телеканал 360°вчера в 23:43
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Газета.Ru вчера в 09:59
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Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

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