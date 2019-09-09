Размер пособия в среднем по стране в следующем году составит 12 тыс. рублей — на 7% больше, чем сейчас (11,2 тыс. рублей). Отдельного решения об индексации чиновники не принимали — выплата равна величине регионального прожиточного минимума для детей за II квартал предыдущего года.

с чего всё началось

Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.

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