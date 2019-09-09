Экономика

Газета.RuГазета.RuРодительские пособия вырастут в России

Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м.
Известия17:01

Подробнее о событии

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известия17:01

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВ20:32

В России увеличат родительские пособия: денег выделено втрое больше

URA.Ru21:35

Родительские пособия вырастут в России

Газета.Ru20:58

В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

ТК Звезда21:06

Родительские пособия вырастут в России

News.ru21:44

Новые правила: хорошая новость про маткапитал

Республиканская Телевизионная Сеть21:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика

ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае

Lenta.ru 21:45
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 22:06
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика

Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области

Известия 14:48
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика

На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов

РИА Новости 22:06
Общество

В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения

Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Технологии

В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат

Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Политика

Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Политика

Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет

Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24
Политика

Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.
РБК 22:13
Общество

Красноярску обещают первый снег

На этой неделе в Красноярске резко похолодает - и, возможно, даже выпадет первый снег.
ДЕЛА.ru 21:43
Политика

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Игры

Группа хакеров атаковала серверы World of Warcraft Classic

REGNUM 12:41
Политика

В Хакасии проходят выборы глав районов

REGNUM 01:30
Космос

Известный уфолог считает, что в Кузбассе нашли НЛО

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что в Кузбассе было обнаружено НЛО в виде загадочных каменных дисков, расположенных на угольном разрезе в Беловском районе.
Дни24 вчера в 23:00
Политика

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета 15:48
Общество

Во Владивосток пришвартовалось самое большое в его истории круизное судно

"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Армия и оружие

США отложили производство новых термоядерных бомб из-за дефектов

Издание Defence News со ссылкой на заместителя главы американского Национального управления по ядерной безопасности Черльза Вердона сообщает о том, что при тестировании было выявлено, что некоторые компоненты являются недолговечными для запланированного срока службы.
RuNews24.ru 14:28
Политика

Трамп отменил переговоры с Афганистаном

Московский Комсомолец 02:26
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Экономика

ХЦ устроит распродажу

Сеть универмагов избавляется от недвижимости Высокая кредитная нагрузка и устаревший формат вынуждают крупную сеть одежных универмагов ХЦ распродавать недвижимость.
Коммерсантъ 18:41
Наука

Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет

Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Политика

Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ

Первое альтернативное телевидение 11:08
Политика

17 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв

Твой Иркутск 22:20
Общество

В мэрии нашли замену Владимиру Федорову

Кресло первого зама было вакантно с четверга, 5 сентября после увольнения Владимира ФЕДОРОВА опять таки в связи с представлением прокуратуры из-за отсутствия у него подлинного диплома о высшем образовании.
SakhaLife.ru 20:38
Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 сделали по максимуму цифровым

Российский вертолет Ми-24 модернизировали. Радиоэлектронное оборудование заменили цифровым. Завершена модернизация боевого вертолета Ми-24.
Невские Новости 21:48
Общество

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

РИА Новости 21:20
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное