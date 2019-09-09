Экономика
Газета.RuРодительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.
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На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м.Известия17:01
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