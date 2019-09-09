На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м.

с чего всё началось

Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Игорь Крутой встретился с первой любовью спустя почти полвека Ирина Понаровская показала татуировки и заявила, что собирает группу Слова Татьяны подтвердил и 65-летний Игорь Крутой, который объяснил несостоявшийся брак нелепым стечением обстоятельств.

Политика ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Происшествия В Великобритании женщина покончила с собой из-за Brexit В Великобритании 76-летняя женщина покончила с собой из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit).

Кино Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 6 - 8 сентября, 2019: Триумф сиквела «Оно-2» В 2017 году без преувеличения феноменальный рекорд сентября установила первая часть дилогии «Оно» ($123,4 млн), в 2018 году мощно стартовал спин-офф «Проклятие монахини» ($53,8 млн) и вот теперь настал черёд сиквела «Оно-2».

Космос Телескоп Hubble запечатлел уникальную туманность Недавно космический телескоп Hubble запечатлел планетарную туманность NGC 5307 примерно в 10 тысячах световых лет от нашей планеты.

Политика Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Политика В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Экономика LG откладывает трубку Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.

Экономика Министр Татарии обеспокоился «серыми схемами» реализации урожая Министр отметил, что некоторые хозяйства, особенно фермеры, не показывают собранный урожай и попросил глав районов подключиться: «Выращенный урожай до килограмма должен быть оприходован для исключения серых схем реализации».

Интернет Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.

Политика Старовойт победил на выборах губернатора Курской области Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.

Футбол Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.