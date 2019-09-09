Экономика
Газета.RuРодительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:37, Вашингтон
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Здоровье
Что есть и когда
Цель состоит в том, чтобы выбрать продукты, в которых есть углеводы с высоким гликемическим индексом.
Pravda.Ru 13:30
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС 21:09
Происшествия
На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство
Саперы в Испании обезвредили найденное на пляже взрывное устройство.
Комсомольская правда 16:01
Политика
Представители «Единой России» лидируют на выборах в Хакасии
По предварительным данным, на дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Хакасии по одномандатным округам лидируют представители «Единой России».
ИА Хакасия 21:28
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Экономика
В России установят единую цену на сигареты
На территории Российской Федерации хотят установить единую минимальную цену на сигареты.
Невские Новости 21:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции
В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции.
Эхо Москвы 20:00
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
РИА Новости 15:12
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил кандидат от ЛДПР
Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре после обработки 100% протоколов.
ТАСС 20:16
Общество
Во Владивосток зашел самый крупный круизный лайнер, когда-либо посещавший Россию
В пресс-службе отметили, что крупнейший в России пассажирский порт - "Морской фасад" в Санкт-Петербурге - имеет ограничение на прием круизных лайнеров из-за параметров подходного канала.
ТАСС 20:37
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Хоккей
Олег Знарок: «„Спартак“ решил поиграть в открытый хоккей. Это непозволительно»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями после поражения от минского «Динамо» (4:5) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:50
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм 20:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Политика
Единый день голосования почти не принес сюрпризов
Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Политика
Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Российская газета 10:26
Армия и оружие
В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект
Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.
Газета.Ru 15:17
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Наука
Японские ученые обнаружили в Охотском море новый вид китов
Ранее неизвестный вид китов обнаружили японские ученые в Охотском море. Он получил название «плавун малый».
Интересант 12:34
Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02