Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году. Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увелисится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.

Политика Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.

Здоровье Что есть и когда Цель состоит в том, чтобы выбрать продукты, в которых есть углеводы с высоким гликемическим индексом.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Происшествия На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство Саперы в Испании обезвредили найденное на пляже взрывное устройство.

Политика Представители «Единой России» лидируют на выборах в Хакасии По предварительным данным, на дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Хакасии по одномандатным округам лидируют представители «Единой России».

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Экономика В России установят единую цену на сигареты На территории Российской Федерации хотят установить единую минимальную цену на сигареты.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Политика На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил кандидат от ЛДПР Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре после обработки 100% протоколов.

Общество Во Владивосток зашел самый крупный круизный лайнер, когда-либо посещавший Россию В пресс-службе отметили, что крупнейший в России пассажирский порт - "Морской фасад" в Санкт-Петербурге - имеет ограничение на прием круизных лайнеров из-за параметров подходного канала.

Футбол Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Происшествия Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.

Здоровье В России будет инвентаризирована система здравоохранения Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.

Политика Единый день голосования почти не принес сюрпризов Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.

Армия и оружие В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Наука Японские ученые обнаружили в Охотском море новый вид китов Ранее неизвестный вид китов обнаружили японские ученые в Охотском море. Он получил название «плавун малый».