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Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.В источнике
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Газета.Ru

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате

Газета.Ru05:52
RT на русском

Школьные родительские собрания будут проводиться дистанционно

RT на русском08:55
Известия

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

Известия05:20
РИА Новости

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим

РИА Новости04:54
ТАСС

Родительские собрания в школах будут проходить онлайн

ТАСС07:10
Коммерсантъ

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-режиме

Коммерсантъ04:07
РБК

Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

РБК04:04

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Ведомости08:15
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VGC: PlayStation 5 выйдет в середине ноября, следом за Xbox Series X

По данным источников VGC, релиз PlayStation 5 должен состояться в середине ноября, следом за Xbox Series X. Судя по всему, в Великобритании Sony уже зарезервировала маркетинговые расходы на окно в семь дней, начиная с 13 ноября.
Игромания.ру08:49

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы08:48
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАССвчера в 10:20
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