Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.