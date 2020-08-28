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Известия
Известия

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.В источнике
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Известия

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

Известия05:20
RT на русском

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

RT на русском04:05
Газета.Ru

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате

Газета.Ru05:52
Эхо Москвы

В Роспотребнадзоре предупреждают, что доступ родителей в школу будет ограничен

Эхо Москвы04:32
Коммерсантъ

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-режиме

Коммерсантъ04:07
РИА Новости

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим

РИА Новости04:54
РБК

Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

РБК04:04

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Медведков заявил о деградации торговой политики Евросоюза

Апелляция ЕС, поданная в неработающий орган ВТО на решение третейской группы по спору с РФ по энергокорректировкам, говорит о деградации торговой политики крупнейшего российского партнера, прокомментировал "Интерфаксу" поданную в пятницу апелляцию экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
Интерфакс05:59

Observer: System Redux выйдет и в Steam

Разработчики из Bloober Team объявили, что Observer: System Redux — обновлённая версия оригинального киберпанк-хоррора для PlayStation 5 и Xbox Series X — выйдет и в Steam в зимние праздники.
Игромания.ру02:35