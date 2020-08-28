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Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Родительские собрания в школах будут проходить онлайн

ТАСС07:10
RT на русском

В Родительском комитете оценили перевод родительских собраний в онлайн

RT на русском06:55
РБК

Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

РБК04:04
РИА Новости

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим

РИА Новости04:54
Газета.Ru

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате

Газета.Ru05:52
Коммерсантъ

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-режиме

Коммерсантъ04:07
Известия

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

Известия05:20

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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ОСАГО привяжут к марке и модели автомобиля

Как узнала "Газета.Ru", часть страховых компаний привяжет стоимость полиса к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, фиксирующие манеру вождения.
Газета.Ruвчера в 13:31
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Американские B-52 замечены на подлёте к российским границам

Переброшенные ночью на территорию Европы американские стратегические бомбардировщики B-52 направились сегодня утром к западным российским границам и после вхождения в воздушное пространство Центральной Европы, неожиданно исчезли с радаров сервисов, позволяющих вести мониторинг воздушной обстановки, иными словами, выключили транспондеры.
Avia.pro03:01

НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Walmart присоединилась к предложению Microsoft о покупке TikTok

Акции Walmart завершили торги четверга ростом на 4,5%. "Мы уверены, что партнерство Walmart и Microsoft оправдает ожидания пользователей TikTok в США и в то же время развеет опасения государственных регулирующих органов США", - говорится в заявлении Walmart.
Finam.Ru03:43
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