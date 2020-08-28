Общество
ИзвестияРодительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.
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с чего всё началось
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Российская подлодка всплыла вблизи Аляски, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США.РИА Новостивчера в 19:55
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Чаты будут пищать без умолку: Роспотребнадзор выкатил запрет школам и родителям
Pro Город Ярославль09:58
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Политика
Президент обсудил с Совбезом отношения с соседними странами
Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсудили развитие отношений с соседними странами.
Вести.Ru 08:26
Политика
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.
РИА Новости 08:39
Политика
Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии
RT на русском 08:04
Происшествия
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Российская газета 00:41
Общество
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
В немецкой клинике Charite заявили, что Алексей Навальный все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:02
Космос
Американские военные готовятся противостоять астероиду
Сообщается, что астероид 2018 VP1 приблизится к Земле на минимальное расстояние накануне дня президентских выборов в США.
Evo-rus.com вчера в 01:31
Происшествия
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа. Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента.
Ведомости 09:50
Футбол
РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
Политика
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
РБК 09:22
Космос
Вода могла попасть на Землю в «разобранном» виде
TV BRICS 07:49
Спорт
WADA обеспокоено увольнением Гануса с поста главы РУСАДА
Всемирное антидопиговое агентство (WADA) отреагировало на увольнение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Газета.Ru 10:41
Кино
Юбилейная «Ночь кино» пройдёт в вологодских кинотеатрах
Ежегодная Всероссийская акция стартует в регионе в пятый раз. Показы фильмов начнутся в вечернее время на 16 площадках области.
ВЕСТИ35.РФ 10:31
Армия и оружие
Шесть бомбардировщиков B-52 ВВС США облетят страны НАТО
Актуальные Новости 06:39
Шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила поклонников кардинальной сменой имиджа
Одним актриса в образе роковой брюнетки понравилась, а другие посчитали, что со светлыми волосами и без макияжа ей гораздо лучше.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
В сети появился финальный трейлер фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures RU.
Piter.tv 04:04
Политика
ЕС подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам
ЕС подал апелляцию в соответствующий орган Всемирной торговой организации (ВТО) на решение третейской группы в споре с Россией по энергокорректировкам, сообщает Минэкономразвития РФ.
Вести.Ru 06:35
Энергетика
«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России
Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна 04:51
Политика
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.
Интерфакс 06:28
Политика
Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии
Главы МИД 27 стран Евросоюза подтвердили непризнание Брюсселем выборов в Белоруссии и призвали власти страны к диалогу с оппозицией.
ТАСС 08:29
Шоу-бизнес
«Молодой и невоспитанный актер»: Соседов рассказал, кто оскорбил Корчевникова
Кто же посмел так оскорбить звезду, знает музыкальный критик Сергей Соседов.
Радио Комсомольская правда 08:10
Здоровье
Где в Самарской области выявили 75 больных коронавирусом за сутки
Сегодня 28 августа на территории Самарской области подтверждено ещё 75 новых случаев заражения короновирусом.
Похвистнево-Информ 07:16
Политика
Россия выслала норвежского дипломата за аналогичные действия Норвегии
Российский МИД выслал норвежского посла в качестве зеркальных мер в ответ на высылку дипломата РФ из Осло.
Невские Новости 06:26
Шоу-бизнес
Кадрами со свадьбы Юлии Зиминой поделилась ее подруга — Лариса Гузеева
Одной из приглашенных на праздник Юлии Зиминой оказалась ее подруга Лариса Гузеева, которая отправилась на мероприятие вместе с дочерью.
KDPConsulting.ru 26 августа в 03:31
Политика
Турция ответила на требование ЕС прекратить геологоразведку
«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы её прекратили», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 10:50
Экономика
34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
Правительство России дополнительно направило 34 млрд рублей регионам страны и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Алтайская правда вчера в 23:00
Единоборства
Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна
Сын Кости Цзю досрочно одержал победу над бывшим чемпионом WBO 32-летним Джеффом Хорном.
ФедералПресс 26 августа в 10:33
Автоспорт
Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" показал лучший результат во второй части свободных заездов на Гран-при Бельгии "Формулы-1", проходящем в Спа-Франкоршаме.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
Актрису Елену Кондулайнен выписали из больницы после инсульта
RuNews24.ru 09:50