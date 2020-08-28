Общество

ИзвестияИзвестияРодительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.
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с чего всё началось

В США заявили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Российская подлодка всплыла вблизи Аляски, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США.
РИА Новостивчера в 19:55

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Чаты будут пищать без умолку: Роспотребнадзор выкатил запрет школам и родителям

Pro Город Ярославль09:58

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим

РИА Новости04:54

Школьные родительские собрания будут проводиться дистанционно

RT на русском08:55

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

Известия05:20

Родительские собрания в школах будут проходить онлайн

ТАСС07:10

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-режиме

Коммерсантъ04:07

Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

РБК04:04
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

Президент обсудил с Совбезом отношения с соседними странами

Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсудили развитие отношений с соседними странами.
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Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.
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В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка

Российская газета 00:41
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Общество

Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

В немецкой клинике Charite заявили, что Алексей Навальный все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:02
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Космос

Американские военные готовятся противостоять астероиду

Сообщается, что астероид 2018 VP1 приблизится к Земле на минимальное расстояние накануне дня президентских выборов в США.
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Происшествия

Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей

Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа. Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента.
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Футбол

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru 09:58
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Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
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Политика

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

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Космос

Вода могла попасть на Землю в «разобранном» виде

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Спорт

WADA обеспокоено увольнением Гануса с поста главы РУСАДА

Всемирное антидопиговое агентство (WADA) отреагировало на увольнение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
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Кино

Юбилейная «Ночь кино» пройдёт в вологодских кинотеатрах

Ежегодная Всероссийская акция стартует в регионе в пятый раз. Показы фильмов начнутся в вечернее время на 16 площадках области.
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Наука

В Индии предложили лечить коронавирус витамином B12

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Армия и оружие

Шесть бомбардировщиков B-52 ВВС США облетят страны НАТО

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Одним актриса в образе роковой брюнетки понравилась, а другие посчитали, что со светлыми волосами и без макияжа ей гораздо лучше.
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Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

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«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.
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Политика

Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии

Главы МИД 27 стран Евросоюза подтвердили непризнание Брюсселем выборов в Белоруссии и призвали власти страны к диалогу с оппозицией.
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«Молодой и невоспитанный актер»: Соседов рассказал, кто оскорбил Корчевникова

Кто же посмел так оскорбить звезду, знает музыкальный критик Сергей Соседов.
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Где в Самарской области выявили 75 больных коронавирусом за сутки

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Россия выслала норвежского дипломата за аналогичные действия Норвегии

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Турция ответила на требование ЕС прекратить геологоразведку

«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы её прекратили», — цитирует его ТАСС.
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

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Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна

Сын Кости Цзю досрочно одержал победу над бывшим чемпионом WBO 32-летним Джеффом Хорном.
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Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" показал лучший результат во второй части свободных заездов на Гран-при Бельгии "Формулы-1", проходящем в Спа-Франкоршаме.
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Актрису Елену Кондулайнен выписали из больницы после инсульта

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