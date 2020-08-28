ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Российская подлодка всплыла вблизи Аляски, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США.

с чего всё началось

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости». Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно.

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

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