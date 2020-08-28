Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. «Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует РИА Новости Яновскую.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим

РИА Новости04:54
Коммерсантъ

Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-режиме

Коммерсантъ04:07
Царьград

Роспотребнадзор запретил родительские собрания в школах

Царьград04:24
РБК

Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

РБК04:04
URA.Ru

В России родителей учеников перестанут пускать в школы

URA.Ru03:58
Газета.Ru

Родителей не будут пускать в школы в этом году из-за коронавируса

Газета.Ru03:53
RT на русском

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

RT на русском04:05

Минпросвещения: около 17 млн учеников пойдут в школу в этом году

Около 17 миллионов учеников пойдут в российские школы в этом году, из них около миллиона первоклассников, сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения РФ Тамара Романова.
РИА Новости03:32
1

В минобразования РТ прокомментировали возможность перехода школ на пятидневку

Сегодня в ходе брифинга, посвященного текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ и вопросам начала учебного года, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина ответила на вопрос «БИЗНЕС Online» о перспективах введения пятидневки в школах республики.
БИЗНЕС Online04:08

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
535

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1вчера в 12:11
322

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
2