Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. «Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует РИА Новости Яновскую.