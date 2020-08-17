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Вести.Ru
Вести.Ru

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Родителям российских первоклассников предложили дать право на дополнительный выходной 1 сентября. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
Российская газета

В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников

Российская газета03:15
Известия

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Известия23:44
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

РИА Новости20:15
РБК

СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

РБК22:09
RT на русском

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

RT на русском21:51
Комсомольская правда

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Комсомольская правда20:51
Lenta.ru

Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Lenta.ru22:24

Научная экспедиция WWF нашла новые виды растений на «Острове Врангеля»

Результаты экспедиции на остров Врангеля доказывают изменения структуры растительного покрова и почв, сообщает 10 августа пресс-служба российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
ИА Красная Весна01:43
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

В Москве в декабре мэрия запустит на портале госуслуг цифровой профиль водителей такси, который будет отслеживать наличие у него прав и штрафов за нарушение правил дорожного движения и режима труда и отдыха, и агрегаторы не смогут передавать таким водителям заказы.
Интерфакс03:28
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