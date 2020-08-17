Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
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Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
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Родителям российских первоклассников предложили дать право на дополнительный выходной 1 сентября. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.В источнике
С чего всё началось
В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
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В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников
Комсомольская правда20:51