Оксана Самойлова призналась, что рада лишним килограммам

Сегодня Самойлова опубликовала снимок с отдыха в Турции, где отдыхает со своим мужем рэпером Джиганом и детьми, и призналась, что очень рада тому, что у нее появились складки.