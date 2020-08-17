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Вести.Ru
Вести.Ru

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Родителям российских первоклассников предложили дать право на дополнительный выходной 1 сентября. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
Российская газета

В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников

Российская газета03:15
Известия

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Известия23:44
Комсомольская правда

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Комсомольская правда20:51
РБК

СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

РБК22:09
RT на русском

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

RT на русском21:51
Lenta.ru

Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Lenta.ru22:24
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

РИА Новости20:15

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Аналогичным способом российские специалисты намерены модернизировать стратегический бомбардировщик, представляющий собой обновленную версию более старых самолетов 1970-х годов.
NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками
Политика Сегодня15 августа в 01:42
14

Клиническая больница СГМУ возвращается к штатному режиму работы

На базе Саратовского медниверситета был создан Региональный консультативно-ресурсный центр в составе 15 ведущих профессоров, доцентов СГМУ для решения сложных лечебно-диагностических вопросов, возникающих в ходе работы госпиталей Саратовской области, участвующих в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо01:02
4

Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

Суммарный оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%, говорится на официальном портале мэра со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
РИА Новости02:22
1

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
РИА Новости02:10
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