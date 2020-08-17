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Вести.Ru
Вести.Ru

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Родителям российских первоклассников предложили дать право на дополнительный выходной 1 сентября. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
RT на русском

В Совфеде оценили идею выходного дня для семей первоклассников

RT на русском02:22
Комсомольская правда

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Комсомольская правда20:51
РЕН ТВ

В России предложили помочь родителям проводить первоклашек в школу

РЕН ТВ23:26
Lenta.ru

Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Lenta.ru22:24
РБК

СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

РБК22:09
Известия

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Известия23:44
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

РИА Новости20:15

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

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РИА Новости00:59
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Невские Новостивчера в 17:55

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