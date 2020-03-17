Коронавирус
Петербургский дневникИз-за закрытия школ родителям в России предложили давать больничный
Родителей детей до 14 лет необходимо обеспечить больничными листами для присмотра за несовершеннолетними, которые оказались дома из-за введения карантина. Об этой инициативе RT рассказала председатель Национального родительского комитета (НКР) Ирина Волынец.
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с чего всё началось
Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.RT на русскомвчера в 23:01
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В Родительском комитете предложили давать родителям больничный из-за карантина в школах
Газета.Ruвчера в 23:57
Общественники предложили давать больничный родителям из-за карантина в школах
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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