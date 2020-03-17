Коронавирус

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Национальный родительский комитет (НКР) призвал обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина. Об этом во вторник, 17 марта, RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.
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с чего всё началось

В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.
RT на русскомвчера в 23:01

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Обязательная мера: больничный родителям из-за закрытия школ

REGNUM05:24

В Родительском комитете предложили давать родителям больничный из-за карантина в школах

Газета.Ruвчера в 23:57

Общественники предложили давать больничный родителям из-за карантина в школах

Московский Комсомолецвчера в 23:22

Родителям предлагают выдавать больничный из-за карантина в школах

РЕН ТВвчера в 23:40

Российским родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Lenta.ruвчера в 23:26

В России хотят давать больничный родителям школьников, сидящих на карантине

URA.Ruвчера в 23:52

В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

RT на русскомвчера в 23:01
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Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Происшествия

Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии

«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
BFM.ru 05:06
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Самым просматриваемым фильмом у людей, которые сидят дома на карантине, стала лента «Заражение» режиссера Стивена Содерберга.
Live24 02:58
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Народные новости 01:28
Общество

СК проверяет информацию о ветеранах Латышского легиона СС

News.ru 02:23
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Политика

Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:13
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Общество

Кальяны попали под запрет в Татарстане из-за коронавируса

"Вводится запрет на применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций во всех заведениях", - уточнила она со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии кабинета министров Татарстана.
Интерфакс - Россия 05:17
Политика

«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании

Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
Политическая Экспертиза 04:45
Происшествия

Задержанного в Екатеринбурге Литреева отправили под домашний арест

Екатеринбург-ТВ 05:36
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru вчера в 09:39
Происшествия

В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников

В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Московский Комсомолец 03:56
Религия

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:33
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Происшествия

В Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9

РИА Новости 04:48
Политика

Путин убежден в необходимости оппозиции

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Газета.Ru 02:48
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса

Activityedu.ru 02:51
Общество

В Ивановской области ввели режим повышенной готовности

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:56
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Наука

Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом

Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить Глюкозу сценического имени

Наталья Ионова-Чистякова, известная по псевдониму Глюкоза, сообщила, что продюсер Максим Фадеев хочет лишить ее сценического имени.
Культуромания 02:28
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Хоккей

Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса

Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в понедельник ночью объявила о приостановке розыгрыша плей-офф.
Коммерсантъ 04:40
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Музыка

В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

Москва 24 вчера в 00:53
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