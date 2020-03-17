Коронавирус

Москва 24Москва 24Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.
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В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.
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RT на русскомвчера в 23:01
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