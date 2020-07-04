Общество
Bookmaker-ratings.ruРоднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Трагедия произошла вчера, 3 июля. По словам Родниной, ушел из жизни достойный человек, который был примером для многих.
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с чего всё началось
Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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