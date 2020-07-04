Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.

с чего всё началось

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Трагедия произошла вчера, 3 июля. По словам Родниной, ушел из жизни достойный человек, который был примером для многих.

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