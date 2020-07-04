Общество

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruРоднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Трагедия произошла вчера, 3 июля. По словам Родниной, ушел из жизни достойный человек, который был примером для многих.
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

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Ирина Роднина
Политик
Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия». Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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