Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Сегодня стало известно, что тренер скончался из-за коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

По словам Родниной, Абдулманап Нурмагомедов жил достойно, воспитал хорошего сына и был примером для многих. О смерти отца Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Причиной его смерти стал инсульт.

Шоу-бизнес Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером. 4

Религия Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника Фото: Соцсети 3 июля состоялась третье заседание Церковного суда в Екатеринбурге по делу схиигумена Сергия (Романова). 2,3K

Общество Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген. 20

Армия и оружие Великобритания может расширить военное присутствие в Азии Великобритании может в будущем увеличить свое военное присутствие на территории Азии.

Происшествия Один человек погиб из-за падения дерева в Красноярском крае Один человек погиб и четверо пострадали из-за упавших деревьев в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края.

Политика Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости. 2

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Происшествия На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. 53

Общество Топливо вновь подскочило в цене на Сахалине Напомним, последний раз цены на горючее Роснефть поднимала в конце июня . Тогда они подскочили сразу на 20 копеек.

Космос Прототип самой мощной ракеты NASA взорвался. Снова На видео можно увидеть, как специально разработанный прототип баллона с жидким кислородом ракеты, намеренно доведенный до предела, драматически взрывается. 7

Общество Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100% Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС. 70