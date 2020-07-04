Общество

НТВНТВРоднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком

По словам Родниной, Абдулманап Нурмагомедов жил достойно, воспитал хорошего сына и был примером для многих. О смерти отца Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Причиной его смерти стал инсульт.
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Сегодня стало известно, что тренер скончался из-за коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспрессвчера в 12:00

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Ирина Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

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RT на русском04:05

«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия». Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
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