Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.

с чего всё началось

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