Общество
RT на русскомРоднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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с чего всё началось
Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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