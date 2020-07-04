Общество

RT на русскомRT на русскомРоднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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с чего всё началось

«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.
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Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова будет для многих уроком

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Sport.ru04:14

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

RT на русском04:05

«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
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Общество

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Здоровье

Эксперт заявил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Главный медицинский эксперт американского телеканала CNN Санджай Гупта заявил, что на этой неделе минимум в 15 штатах США ситуация с коронавирусом стала сложнее, пишет «Интерфакс».
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Канал НСТ опубликовал топ-10 лучших хорроров десятилетия

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Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
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Политика

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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
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Футбол

Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
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В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева

По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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Казанский фестиваль мусульманского кино пройдет без публики

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Армия и оружие

Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения

Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море.
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МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
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В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
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Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

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На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
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Ирина Роднина
Политик
Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия». Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
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