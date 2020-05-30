Общество
РБКРоднина раскритиковала жалующихся на падение доходов актеров
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала актеров, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью «Спорт-Экспрессу».
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с чего всё началось
«Спортсмены — молодцы, не вякали, что теряют деньги в карантин. Актеры и бизнес стонут». Говорит Ирина Роднина
Большое интервью легендарной фигуристки и депутата Госдумы Ирина Роднина не нуждается в представлении. Одна из самых титулованных фигуристок в истории, ныне политик. И человек, который имеет свое мнение по широкому кругу вопросов от Конституции до правил фигурного катания.Спорт-Экспресс04:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
РИА Новости 15:46
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:49
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня
Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru 05:23
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Общество
В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка.
Вести.Ru 11:30
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
Авто
Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Политика
Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Космос
Почему Россия теряет лидерство в космосе
Аргументы недели 28 мая в 08:46
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
Культура
Человек из телевизора: Ирина Петровская, Ксения Ларина
К. Ларина ― Возвращаемся в программу "Человек из телевизора". Ксения Ларина, Ирина Петровская.
Эхо Москвы 10:15
Здоровье
Ивановский регион готовится к пику коронавируса
Артур Фокин на очередном брифинге по вопросам распространения COVID-19 отметил значительный рост числа заболевших в регионе.
SMINEWS в Иванове 06:26
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Доктор Мясников назвал все способы передачи коронавируса
Ранее врачи заявили о том, что коронавирус не может перейти от беременной женщине к ребенку. Доктор Мясников это также подтверждает.
Волгоградская правда 15:31
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Транспорт
РЖД: Под Мурманском затопило железнодорожный мост
30 мая в 16:46 на перегоне Выходной — Кола выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола.
Мурманский вестник 14:25
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14