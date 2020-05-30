Большое интервью легендарной фигуристки и депутата Госдумы Ирина Роднина не нуждается в представлении. Одна из самых титулованных фигуристок в истории, ныне политик. И человек, который имеет свое мнение по широкому кругу вопросов от Конституции до правил фигурного катания.

с чего всё началось

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала актеров, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью «Спорт-Экспрессу».

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