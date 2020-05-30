Общество
РБКРоднина раскритиковала жалующихся на падение доходов актеров
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала актеров, которые жалуются на падение доходов во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью «Спорт-Экспрессу».
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с чего всё началось
«Спортсмены — молодцы, не вякали, что теряют деньги в карантин. Актеры и бизнес стонут». Говорит Ирина Роднина
Большое интервью легендарной фигуристки и депутата Госдумы Ирина Роднина не нуждается в представлении. Одна из самых титулованных фигуристок в истории, ныне политик. И человек, который имеет свое мнение по широкому кругу вопросов от Конституции до правил фигурного катания.Спорт-Экспресс04:00
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Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
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В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
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Обнаружен вред электронных сигарет для полости рта
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Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
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ИА Красная Весна 10:02
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Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека.
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Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Специалисты рассказали, что наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором может стать налог на использование орбиты.
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Украина 5 июня ожидает получения нового транша МВФ на $1,9 млрд
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ТАСС вчера в 15:37
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Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
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На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение
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Lenta.ru вчера в 08:23
Энергетика
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
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Игрок из Сургута превратил ₽210 в ₽2,9 млн на экспрессе из 14 событий
Игрок из Сургута собрал экспресс из 14 матчей немецкой Бундеслиги, чемпионатов Венгрии и Чехии, а также Кубка Польши.
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В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва 08:02
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 15:10