Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.

с чего всё началось

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Космос В SpaceX назначили дату задержанного запуска спутников Starlink Вашингтон, 4 июля 2020, 13:28 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink запланирован на 8 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

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Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 69

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