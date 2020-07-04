Коронавирус
RT на русскомРоднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Читать в источнике
Оценить161
с чего всё началось
Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Космос
В SpaceX назначили дату задержанного запуска спутников Starlink
Вашингтон, 4 июля 2020, 13:28 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink запланирован на 8 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.
REGNUM 06:28
Политика
Сегодня вступили в силу поправки в Конституцию России
За внесение изменений проголосовало 77,92% жителей С субботы, 4 июля, вступают в силу поправки к Конституции России.
Город Глазов 06:00
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Общество
Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Транспорт
В Воронежской области открыто движение по новой автодороге
Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.
ТАСС 03:26
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
ToDay News Ufa 04:59
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Технологии
Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation
Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников.
Дни24 03:11
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Наука
В России создали кристаллы для сверхбыстрой магнитно-оптической памяти
Ученые нашли у кристаллов из соединения железа, кислорода и бария с вкраплениями титана необычные физические свойства, благодаря которым их можно использовать для создания сверхбыстрой памяти для компьютеров.
ТАСС Наука 02 июля в 09:50
Футбол
«Эвертон» и «Спортинг» претендуют на полузащитника «Краснодара»
25-летний полузащитник Вандерсон, который выступает в чемпионате России за «Краснодар», попал в сферу интересов двух европейских клубов, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».
Евро-футбол.ру 06:16
Политика
Кабулов рассказал, что разведка США участвует в наркотрафике
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения Талибан разведка США участвует в наркотрафике.
NewInform 06:42
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
В Сети появились первые фотографии обновленной Lada Largus Cross, до этого шпионам не удавалось поймать транспортное средство.
Car.ru 03:50
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты
Россавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) сообщила телеграммой от 2 июля о своем решении продлить запрет на въезд иностранцев в Россию до 1 августа.
Интермонитор.ру 02 июля в 19:44
Экономика
Запасы собственного картофеля в овощехранилищах Сахалина составляют 200 тонн
Запасы собственного картофеля в овощехранилищах сельхозпредприятий сегодня составляют порядка 200 тонн и поставляется он в основном в рамках принятых сельхозпроизводителями обязательств по обеспечению социальных учреждений в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, а оставшаяся часть идет в реализацию через собственную торговую сеть.
Сахалин.Инфо вчера в 20:38
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Вести.Ru вчера в 10:41