Общество

РБКРБКРоднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать545
с чего всё началось

«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Сегодня стало известно, что тренер скончался из-за коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспрессвчера в 12:00

Подробнее о событии

«В ней нет ничего святого». Пользователи раскритиковали Роднину за слова об умершем отце Хабиба

Спорт-Экспресс08:55

Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок

Lenta.ru05:12

Роднина назвала «уроком» смерть отца Нурмагомедова

Московский Комсомолец05:27

Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

РБК05:58

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова будет для многих уроком

РИА Новости04:30

Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Pravda.Ru04:27

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

RT на русском04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
1,1K
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
100
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
20
Авто

Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
48
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,6K
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,8K
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
758
Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Футбол

Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».
ProstoProSport 08:23
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Армия и оружие

Военная сводка с Донбасса, 4 июля. «Украинские боевики убили пенсионерку в Горловке»

С начала текущих суток украинские каратели ДЕСЯТЬ раз открывали огонь по нашей Республике, ведя целенаправленный террор мирного населения Донбасса.
ИА Новороссия вчера в 17:02
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
14
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM вчера в 01:02
39
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
20
Футбол

«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Спартак" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:36
Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
929
Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ еще ничего не выиграл. Эйфории нет»

Футболисты знают, что [Ла Лига –] сложный, трудный и длинный турнир. Эйфории нет, потому что мы ничего не выиграли.
Sports.ru 10:32
Общество

Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
164
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС вчера в 09:39
167
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
851
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
92
Политика

Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
Lenta.ru 05:35
56
Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
83
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Коммерсантъ 07:54
101
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
88
Армия и оружие

Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»

Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости 02 июля в 12:17
9
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
146
Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
472
Армия и оружие

Украина показала «масштабнейшее» наступление с оружием из США и Турции

Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров.
Lenta.ru 09:47
1
ещё по теме
Ирина Роднина
Политик
Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия». Член Генерального совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное