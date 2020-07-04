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RT на русскомРоднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Сегодня стало известно, что тренер скончался из-за коронавирусной инфекции.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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