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RT на русскомRT на русскомРоднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Сегодня стало известно, что тренер скончался из-за коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспрессвчера в 12:00

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Ирина Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

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Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

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Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок

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Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова будет для многих уроком

РИА Новости04:30

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

RT на русском04:05

«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
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В Fortnite покажут фильм о расовых конфликтах в Америке

Организация OPUS UNITED проведет в Fortnite показ фильма We The People — серии интервью о расовых конфликтах в Америке.
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В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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Сетьен: «Гризманн — отличный футболист и очень важен для „Барселоны“, но все не могут играть»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался относительно ситуации с нападающим Антуаном Гризманном, который в трех из четырех последних матчей каталонской команды выходил только на замену, а в игре с «Атлетико» (2:2) появился на поле за несколько минут до финального свистка.
Sport24.ru 08:01
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Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
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Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника

В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
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Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
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Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

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Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
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Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
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На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
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Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

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Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля

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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

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Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
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Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
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Ирина Роднина
Политик
Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия». Член Генерального совета партии «Единая Россия».
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Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
Российский спортсмен
Российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
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