Свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая состоялась во вторник в Петербурге, была очень "трогательной, красивой и запоминающейся", рассказал в Instagram продюсер Александр Роднянский.

Роднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

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