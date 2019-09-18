Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиРоднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая состоялась во вторник в Петербурге, была очень "трогательной, красивой и запоминающейся", рассказал в Instagram продюсер Александр Роднянский.
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После свадьбы бывшего мужа Светлана Бондарчук прекратила общение с другом семьи Александром Роднянским

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Роднянский о свадьбе в Петербурге: «никогда не видел Бондарчука таким счастливым»

ТК Звезда06:32
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Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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Наука

Карповая аквакультура в неолитическом Китае насчитывает 8000 лет

Сравнивая распределение по длине тела и соотношение видового состава костей с находками из восточноазиатских мест с современной аквакультурой, исследователи предоставляют доказательства управляемой аквакультуры карпа в Цзяу, относящейся к 6200-5700 гг. до н.э. Несмотря на растущую важность выращиваемой рыбы для экономики и питания во всем мире, происхождение аквакультуры остается неизвестным.
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Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Общество

Томские актеры выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова

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Политика

Трамп поручил усилить санкции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 10:05
Политика

Порошенко рассказал о российской интерпретации «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не соглашался с «формулой Штайнмайера», которая регулирует порядок выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 13:07
Происшествия

В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
Пятый канал 13:22
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Происшествия

На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

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Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 16 сентября в 05:06
Футбол

Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Армия и оружие

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
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Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
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Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
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Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
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Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Политика

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
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Космос

Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах»

"Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".
ТАСС вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
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Украина назвала альтернативу Минским договоренностям для Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.
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Паулина Андреева
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица. Известна благодаря сериалу «Оттепель», фильму «Саранча», сериалу «Метод».
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Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский актёр и продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы, Народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра, Народного артиста СССР Сергея Фёдоровича Бондарчука.
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