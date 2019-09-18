Шоу-бизнес
РИА НовостиРоднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая состоялась во вторник в Петербурге, была очень "трогательной, красивой и запоминающейся", рассказал в Instagram продюсер Александр Роднянский.
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Знаменитости рассказали, какой была свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
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