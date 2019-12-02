В Сретенском районе Забайкалья властями объявлен траур по 19 погибшим в ДТП с автобусом. «2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура», — приводит ТАСС сообщение администрации. 1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги.

В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

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