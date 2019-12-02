Происшествия

АБНАБНРодные погибших в ДТП в Забайкалье получат средства на похороны

Родственникам погибших в ДТП рейсового автобуса в Забайкалье власти Сретенского района выделят средства на похороны.
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Родные погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат по 60 тыс. рублей на похороны

Власти Сретенского района в Забайкальском крае, где в воскресенье рейсовый автобус рухнул с моста на замерзшую реку, выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.
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Родные погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат по 60 тыс. рублей на похороны

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Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выделят по 60 тыс руб на похороны

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