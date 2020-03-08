Общество
Говорит МоскваРодные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в атаке на Boeing, но выступают «против отсутствия сотрудничества» в расследовании со стороны Москвы, пишет Lenta.Ru. В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
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Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
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Канторович сообщил, что после рекомендации правительства ограничить продажи путевок убытки туроператоров составили порядка 27 млрд руб. По его словам, в случае с Италией туроператоры несут ежемесячные убытки в размере $100 млн.
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Энергетика
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Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
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Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Рубин — Крылья Советов 0:1
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СКА обыграл подольский «Витязь» в изнурительной схватке
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Общество
Президент Португалии самоизолировался на карантин
71-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменил все свои рабочие мероприятия и ушел на карантин, который продлится две недели.
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
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Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса
Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
Экономика
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Футбол
«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича
Энергетика
Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи.
Биатлон
Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.