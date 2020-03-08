Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в атаке на Boeing, но выступают «против отсутствия сотрудничества» в расследовании со стороны Москвы, пишет Lenta.Ru. В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.

Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

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