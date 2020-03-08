Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРодные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в атаке на Boeing, но выступают «против отсутствия сотрудничества» в расследовании со стороны Москвы, пишет Lenta.Ru. В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
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Акцию у российского посольства в Нидерландах провели родные жертв гибели малазийского «Боинга»

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Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

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Семьи жертв гибели MH17 выставили 298 стульев у посольства России в Гааге

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Родственники погибших на рейсе MH17 устроили акцию протеста у российского посольства в Гааге

Телеканал RTVI07:32
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Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

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Lenta.ru вчера в 19:15
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

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Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
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Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

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Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

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РИА Новости 20:53
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Диетолог Соломатина назвала помогающие при авитаминозе продукты

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Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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СКА обыграл подольский «Витязь» в изнурительной схватке

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«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

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Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера

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Президент Португалии самоизолировался на карантин

71-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменил все свои рабочие мероприятия и ушел на карантин, который продлится две недели.
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В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
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Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса

Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
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Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж, назвал войну за Донбасс проигранной.
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 02:34
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«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича

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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи.
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Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально

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Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей

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В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

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Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
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