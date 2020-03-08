Общество

Lenta.ruLenta.ruРодные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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Акцию у российского посольства в Нидерландах провели родные жертв гибели малазийского «Боинга»

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Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

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Родственники погибших на рейсе MH17 устроили акцию протеста у российского посольства в Гааге

Телеканал RTVIвчера в 07:32
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В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
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Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
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На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
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Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
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Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные

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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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