Общество
Lenta.ruРодные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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Родственники погибших на рейсе MH17 устроили акцию протеста у российского посольства в Гааге
Телеканал RTVIвчера в 07:32
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Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, останется под стражей на время следствия, сообщает агентство Рейтер.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
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Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.